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Хиты продаж
Декор
Орел на камнях U08308
Хит
Скидка 10%
0 отзывов
Фонтан Орел на камнях
Артикул: U08308
21 750
руб.
19 575
руб.
выгода
2 175 руб.
или
10%
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Садовая сантехника
Фонтан для сада
Хит
9 отзывов
Умывальник с ведерком U07563
Артикул: U07563
12 750
руб.
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Декор
Кованый мостик для сада
Хит
15 отзывов
Мостик кованый ажурный 860-30R
Артикул: 860-30R
19 660
руб.
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Садовая мебель
Качалка для дачи
Хит
1 отзыв
Кресло качалка из металла
Артикул: 881-42R
21 500
руб.
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Декор
Кованая арка
Хит
0 отзывов
Арка разборная 863-46R
Артикул: 863-46R
25 650
руб.
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Новинки
BBQ
Дровокол
Новинка
0 отзывов
Дровокол 62-101
Артикул: 62-101
2 100
руб.
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Садовая мебель
Мангал кованый 861-53
Новинка
0 отзывов
Угольный гриль 861-53
Артикул: 861-53
23 500
руб.
Купить
Декор
Садовая колонка для воды
Новинка
0 отзывов
Садовая колонка для воды
Артикул: 55-104
8 160
руб.
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Мебель
Дровница кованая
Новинка
0 отзывов
Дровница кованая 66-918
Артикул: 66-918
17 630
руб.
Купить
Садовая мебель
Садовая кресло качалка
Новинка
0 отзывов
Садовая кресло качалка
Артикул: 881-43R
29 835
руб.
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Скидка!
Декор
Колонка для шланга
Скидка 10%
0 отзывов
Садовая колонка 54-636
Артикул: 54-636
6 950
руб.
6 255
руб.
выгода
695 руб.
или
10%
Купить
Скидки -%
Балконная подставка для цветов 51-505
Скидка 15%
0 отзывов
Балконная подставка для цветов 51-505
Артикул: 51-505-P
1 600
руб.
1 360
руб.
выгода
240 руб.
или
15%
Купить
Фигуры
Фигура овчарка
Скидка 20%
0 отзывов
Овчарка большая
Артикул: F01226
6 600
руб.
5 280
руб.
выгода
1 320 руб.
или
20%
Купить
Фигуры
Фигура Гусь для сада
Скидка 20%
0 отзывов
Садовая фигура Гусь
Артикул: F01062
1 565
руб.
1 252
руб.
выгода
313 руб.
или
20%
Купить
Фигуры
Декоративная фигура для сада
Скидка 10%
0 отзывов
Скульптура Лебедь красивый U07575
Артикул: U07575
12 700
руб.
11 430
руб.
выгода
1 270 руб.
или
10%
Купить
Подставки для цветов
Скидки -%
Кованая подставка для балконных ящиков
Скидка 25%
0 отзывов
Кованый кронштейн для цветов 51-402
Подставка для балконных ящиков 
Артикул: 51-402
1 200
руб.
900
руб.
выгода
300 руб.
или
25%
Купить
Подставки
Подставка для цветов на подоконник
0 отзывов
Подставка Мышка 14-723
Подставка для цветов 
Артикул: 14-723
545
руб.
Купить
Скидки -%
Балконная подставка для цветов 51-505
Скидка 15%
0 отзывов
Балконная подставка для цветов 51-505

Кованая подставка для цветов 

Артикул: 51-505-P
1 600
руб.
1 360
руб.
выгода
240 руб.
или
15%
Купить
Подставки
Подставка для цветов балконная
0 отзывов
Подставка балконная 51-509
Балконный кронштейн для цветов
Артикул: 51-509-Z
1 300
руб.
Купить
Подставки
Подставка для цветов лофт
Новинка
0 отзывов
Подставка для цветов лофт 66-440

Подставка для цветов в стиле лофт 66-440

Артикул: 66-440
2 540
руб.
Купить
Садовые фигуры
Фигуры
Мельница садовая
Скидка 10%
1 отзыв
Мельница декоративная для сада
Фигура для дачи декоративная мельница.
Артикул: F03010
5 250
руб.
4 725
руб.
выгода
525 руб.
или
10%
Купить
Фигуры
Динозавр фигура
0 отзывов
Динозавр Аллозавр

Динозавр Аллосаурус купить в супермаркете ХитСад.

Артикул: 5199
338 800
руб.
Фигуры
Мельница садовая
3 отзыва
Мельница Испания U07521
Декоративная фигура из полистоуна "Мельница Испания" с деревянными вращающимися лопостями.
Артикул: U07521
10 425
руб.
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Интерьер
Скульптура для сада
3 отзыва
Скульптура Лев
Интерьерная фигура из полистоуна Лев от Интернет - магазина HitSad.
Артикул: F01078
3 060
руб.
Купить
Фигуры
Фигура для сада U07498
1 отзыв
Садовая фигура Баран

Декоративная фигура для сада Баран купить в супермаркете ХитСад.

Артикул: U07498
11 850
руб.
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Мангалы и дровницы
BBQ
Мангал кованый
Скидка 10%
2 отзыва
Мангал для дачи 861-12
Мангал для дачи купить в супермаркете ХитСад.
Артикул: 861-12
8 120
руб.
7 308
руб.
выгода
812 руб.
или
10%
Купить
Садовая мебель
Костровище кованое 240-10
0 отзывов
Уличный мангал камин
Уличный мангал камин для сада.
Артикул: 240-10
12 900
руб.
Купить
Садовая мебель
Мангал для дачи 861-39R
0 отзывов
Мангал для дачи 861-39R
Мангал для дачи 
Артикул: 861-39R
14 150
руб.
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Садовая мебель
Мангал для дачи
0 отзывов
Мангал для дачи 861-47
Мангал для дачи 
Артикул: 861-47
16 960
руб.
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Скидки -%
Разборный мангал фото
Скидка 15%
1 отзыв
Мангал-цветочница

Удобный многофункциональный напольный мангал – цветочница.

Артикул: 861-24
6 500
руб.
5 525
руб.
выгода
975 руб.
или
15%
Купить
Защита растений
Декор
Чехол для растений
0 отзывов
Лис зимний колпак
Лис зимний колпак купить в супермаркете ХитСад.
Артикул: 10017
390
руб.
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Декор
Укрывной колпак "Петух"
0 отзывов
Укрывной колпак "Петух"
Колпак петух новогодний из спанбонда для укрытия растений.
Артикул: 10022
390
руб.
Купить
Декор
Укрывной колпак "Совенок"
0 отзывов
Укрывной колпак "Совенок"
Укрывной колпак совенок из спанбонда.
Артикул: 10029
390
руб.
Новый год
Декоративный колпак "Поросенок"
0 отзывов
Декоративный колпак "Поросенок"
Декоративно - укрывной колпак для растений 
Артикул: 10038
390
руб.
Купить
Новый год
Чехол для растений
0 отзывов
Укрывной колпак для растений
Декоративно - укрывной колпак для растений 
Артикул: 10039
390
руб.
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Фонтаны и Умывальники для дачи
Фигуры
Умывальник дачный
Хит
3 отзыва
Умывальник дачный с кадушкой
Умывальник для дачи с кадушкой.
Артикул: U07558
11 730
руб.
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Декор
Фонтан для сада
Скидка 15%
0 отзывов
Фонтан садовый Колонка U08398
Фонтан для сада
Артикул: U08398
11 250
руб.
9 562
руб.
выгода
1 688 руб.
или
15%
Купить
Декор
Садовая колонка
Скидка 15%
0 отзывов
Садовая колонка 55-102
Декоративная садовая колонка
Артикул: 55-102
4 680
руб.
3 978
руб.
выгода
702 руб.
или
15%
Купить
Декор
Садовая колонка
Скидка 15%
0 отзывов
Садовая колонка 55-103
Декоративная садовая колонка
Артикул: 55-103
5 220
руб.
4 437
руб.
выгода
783 руб.
или
15%
Купить
Декор
Фонтан для сада
Скидка 10%
Новинка
0 отзывов
Фонтан садовый Орел

Садовыйс фонтан Орел.  Габариты: 1350 x 1840 x 2260 мм.

Артикул: U08957
52 500
руб.
47 250
руб.
выгода
5 250 руб.
или
10%
Купить
Крышки для люков декоративные
Люки
Крышка люка дом гнома
10 отзывов
Крышка люка "Дом гнома" F07096
Крышка люка Дом гномов.
Артикул: F07096
8 250
руб.
Купить
Фигуры
Крышка для люка
1 отзыв
Крышка люка Бобер на запруде мал

Крышка люка Бобер на запруде купить в супермаркете ХитСад.

Артикул: F07544
6 750
руб.
Купить
Люки
Крышка колодца пень
Хит
Скидка 10%
7 отзывов
Крышка люка "Пень большой" U07699

Садовая фигура Пень большой купить в интернет-магазине ХитСад.

Размеры: 135*118*21см.

Вес: 12,3кг

Материал: стеклопластик.

Ударопрочность: повышенная.

Тип покраски: цветная.

Стиль исполнения: натуральный.

Функциональное назначение: крышка для люка.

 

Артикул: U07699
10 650
руб.
9 585
руб.
выгода
1 065 руб.
или
10%
Купить
Люки
Крышка люка пень U07698
Хит
Скидка 10%
3 отзыва
Крышка люка Пень средний

Садовая фигура Пень средний купить в интернет-магазине ХитСад.

Размеры: 89*100*21см.

Вес: 9,1кг.

Материал: стеклопластик.

Ударопрочность: повышенная.

Размер: большие от 90см до 1,5м.

Тип покраски: цветная.

Стиль исполнения: натуральный.

Функциональное назначение: крышка люка.

Артикул: U07698
7 650
руб.
6 885
руб.
выгода
765 руб.
или
10%
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Декор
Крышка септика U08309
0 отзывов
Крышка септика Валун
Крышка для септика Валун
Артикул: U08309-P
19 500
руб.
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.
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