Кованая подставка для цветов
Подставка для цветов в стиле лофт 66-440
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Садовая фигура Пень большой купить в интернет-магазине ХитСад.
Размеры: 135*118*21см.
Вес: 12,3кг
Материал: стеклопластик.
Ударопрочность: повышенная.
Тип покраски: цветная.
Стиль исполнения: натуральный.
Функциональное назначение: крышка для люка.
Садовая фигура Пень средний купить в интернет-магазине ХитСад.
Размеры: 89*100*21см.
Вес: 9,1кг.
Материал: стеклопластик.
Ударопрочность: повышенная.
Размер: большие от 90см до 1,5м.
Тип покраски: цветная.
Стиль исполнения: натуральный.
Функциональное назначение: крышка люка.
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